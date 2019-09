Union verliert nach Klimapaket in der deutschen Wählergunst

Nach der Einigung der Grossen Koalition in Deutschland auf das Klimapaket büsst die Union an Zustimmung bei den deutschen Wählern ein. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für «Bild am Sonntag» erhebt, verlieren CDU/CSU zwei Prozentpunkte.