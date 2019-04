Unicef fordert mehr Investitionen in Vorschulbildung

Das Uno-Kinderhilfswerk Unicef hat Regierungen weltweit dazu aufgerufen, mehr in vorschulische Bildung zu investieren. Aktuell hätten 175 Millionen Kinder keinen Zugang zu dieser Form der Frühförderung, heisst es in einem am Dienstag vorgestellten Unicef-Bericht.