Überflutungen und Rettungseinsätze nach Unwettern in Deutschland Überflutete Keller und Strassen, Flugausfälle in Frankfurt und Stuttgart: Schwere Unwetter haben am Donnerstagabend im Südwesten und Westen Deutschlands erneut Schäden verursacht.

In Teilen Deutschlands mussten die Feuerwehren wegen Unwettern erneut hunderte Male ausrücken. (Bild: KEYSTONE/EPA/KOHLS)

(sda/afp/dpa)

Die Stuttgarter Feuerwehr musste zu mehreren hundert Einsätzen ausrücken. Im Norden der Stadt spülten die Wassermassen mehrere Autos weg. In einer Unterführung mussten sich Menschen auf die Dächer ihrer im Wasser stehenden Fahrzeuge retten.

Am Flughafen Stuttgart wurde am Donnerstagabend die Abfertigung für drei Stunden eingestellt. 24 Starts und 23 Landungen wurden nach Angaben einer Flughafensprecherin gestrichen. Bei weiteren Flügen gab es Verspätungen.

Ein 35-jähriger Mitarbeiter bekam beim Beladen eines Flugzeugs nach Polizeiangaben einen Stromschlag, der vermutlich durch einen Blitzeinschlag in Nähe der Maschine ausgelöst wurde. Der Mann wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Auch am Flughafen Frankfurt fielen am Donnerstag wegen des Unwetters rund 200 Flüge aus. Die Abfertigung wurde zeitweise eingestellt. Am Freitag waren nach Angaben einer Sprecherin weitere 50 Flüge betroffen, unter anderem auch wegen eines Fluglotsenstreiks in Italien. Sowohl in Stuttgart als auch in Frankfurt normalisierte sich der Flugbetrieb aber am Freitag wieder. Auch in Nordrhein-Westfalen und Bayern gab es Unwetterschäden.

Für Freitag sagte der Deutsche Wetterdienst für den Süden und die Mitte Deutschlands erneut teils unwetterartige Gewitter, stellenweise mit Hagel, voraus. Auch am Wochenende besteht demnach örtlich Unwettergefahr.