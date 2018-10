Türkei kündigt vollständige Klärung des Falls Khashoggi an Die türkische Regierung hat eine vollständige Klärung zum Tod des Journalisten Jamal Khashoggi versprochen. «Die Türkei wird alles enthüllen, was hier vorgefallen ist», sagte der Sprecher der Regierungspartei AKP am Samstag laut Nachrichtenagentur Anadolu.

Gemäss der Stellungnahme des saudischen Könighauses soll der saudiarabische Journalist und Regimekritiker Jamal Khashoggi bei einem Streit im Konsul ums Leben gekommen sein. Die Türkei kündigte an, die Todesursache vollumfänglich aufzudecken. (Bild: KEYSTONE/AP/HASAN JAMALI)

(sda/afp/reu/dpa)

Sein Land sehe die Klärung des Falls als «Ehrenschuld». Von Vorverurteilungen wolle er absehen, «aber wir lassen es nicht zu, dass hier irgend etwas vertuscht wird».

Knapp drei Wochen nach Khashoggis Verschwinden im saudiarabischen Konsulat in Istanbul hatte das Königreich zuvor offiziell dessen gewaltsamen Tod eingeräumt. Dieser offiziellen Version zufolge hatte sich eine «Schlägerei» zwischen Khashoggi und Männern im Konsulat entwickelt, «die zu seinem Tod führte».

Türkische und US-Medien hatten zuvor berichtet, Khashoggi sei von einem saudiarabischen Killerkommando in dem Konsulat gefoltert und ermordet worden. Sie beriefen sich auf Audioaufnahmen, die den türkischen Sicherheitskräften vorlägen.

Türkische Regierungsvertreter waren bislang allerdings zurückhaltend mit öffentlichen Schuldzuweisungen in Richtung Saudi-Arabien. Türkische Ermittler hatten in den vergangenen Tagen das Konsulat und die Residenz des Konsuls in Istanbul untersucht.

EDA bietet saudischen Geschäftsträger zum dritten Mal auf

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten der Schweiz (EDA) zeigt sich zutiefst betroffen über den Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Der Geschäftsträger der Vertretung in Bern wird am kommenden Montag zum dritten Mal aufgeboten.

Das EDA werde den interimistischen Geschäftsträger darauf hinweisen, dass eine «sofortige, gründliche und transparente Untersuchung der Todesumstände» notwendig sei, teilte das Aussenministerium am Samstag auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA mit.

Das EDA hat den saudischen Geschäftsträger bereits am 10. und 19. Oktober empfangen und ihm die Besorgnis über das Verschwinden Kashoggis ausgedrückt.

Zu den mutmasslichen Todesumständen Khashoggis äusserte sich das EDA nicht. Die Schweiz erwartet aber rasche Antworten auf offene Fragen.

Ob Bundesrat Ueli Maurer, der nächstes Jahr das Amt des Bundespräsidenten inne haben wird, Saudi-Arabien wie vorgesehen einen Besuch abstatten wird, ist noch offen. Die Reise werde im Licht der jüngsten Entwicklung überprüft, teilte das Eidg. Finanzdepartement mit.

Auf die Frage, ob die Schweiz Sanktionen gegenüber Saudi-Arabien in Betracht ziehe, lautet die Antwort des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft-, Bildung und Forschung (WBF), dass Sanktionen des Uno-Sicherheitsrats für alle Uno-Mitglieder völkerrechtlich bindend seien, also auch für die Schweiz. Darüber hinaus könne sich der Bundesrat Sanktionen der wichtigsten Handelspartner der Schweiz (EU) anschliessen: «Dieser Entscheid wird von Fall zu Fall aufgrund einer umfassenden Güterabwägung getroffen.»