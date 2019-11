Trump zum zweiten Mal binnen einer Woche öffentlich ausgebuht

US-Präsident Donald Trump ist zum zweiten Mal binnen einer Woche in der Öffentlichkeit ausgebuht worden. Als Trump am Samstagabend einen Kampf-Wettbewerb im New Yorker Madison Square Garden besuchte, erntete er nicht nur Applaus und Jubel, sondern auch laute Buh-Rufe.