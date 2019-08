Trump will Todesstrafe für Hassverbrechen mit Massenmord Nach den Massakern vom Wochenende in den USA will Präsident Donald Trump eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringen, die die Todesstrafe bei Hassverbrechen in Form von Massenmord vorsieht.

Nach den jüngsten Schiessereien in den USA hat Präsident Donald Trump (r.) zur Ablehnung von Rassismus und Fanatismus aufgerufen. (Bild: KEYSTONE/EPA Consolidated News Photos POOL/CHRIS KLEPONIS / POOL)

(sda/dpa/reu/afp)

Er habe das Justizministerium angewiesen, eine entsprechende Gesetzgebung auszuarbeiten, sagte Trump am Montag im Weissen Haus in einer Ansprache an die Nation. Die Hinrichtungen müssten «schnell, entschlossen und ohne jahrelange unnötige Verzögerung» geschehen. Zwei Schützen hatten am Wochenende in El Paso (Texas) und in Dayton (Ohio) insgesamt 30 Menschen getötet.

Ausdrücklich stellte sich Trump in der Ansprache gegen Vorstellungen von einer Überlegenheit der Weissen. «Diese finsteren Ideologien müssen besiegt werden», sagte er. «Für Hass ist kein Platz in Amerika.» Trump machte das Internet und Online-Netzwerke für eine Radikalisierung der Gesellschaft mitverantwortlich.

Gegen Kultur der Gewalt

Die USA müssten gegen die Kultur der Gewalt vorgehen. Dazu gehörten Computerspiele, die Gewalt feiern. Trumps Äusserungen setzten an der Wall Street die Kurse von Videospiel-Herstellern wie Activision Blizzard, Take Two und Electronic Arts unter Druck.

Trump bot den oppositionellen Demokraten Verschärfungen im Waffenrecht im Gegenzug für die von ihm geforderte Einwanderungsreform. Republikaner und Demokraten sollten sich auf «harte Hintergrundüberprüfungen» für Waffenkäufer verständigen, schrieb Trump am Montag vor seiner Rede zu den Schusswaffenangriffen in Texas und Ohio im Onlinedienst Twitter.

Führende Vertreter der Demokraten hatten Trump zuvor angelastet, mit seiner «rassistischen Rhetorik» selbst «gewalttätige Extremisten» zu ermutigen.

Trump schrieb in seinem Tweet, aus den beiden «tragischen Ereignissen» von El Paso und Dayton müsse «etwas Gutes, wenn nicht etwas Grossartiges», hervorgehen. Verschärfungen im Waffenrecht könnten «vielleicht» mit der «dringend benötigten Einwanderungsreform» verknüpft werden.

Bereits am Sonntag hatte Trump beteuert, Hass habe «keinen Platz in unserem Land». Er machte zugleich Geisteskrankheiten für die jüngsten Bluttaten mitverantwortlich. «Das sind wirklich Leute, die sehr, sehr schwer geisteskrank sind», sagte er über die beiden Angreifer. Seitens der Ermittler wurden solche Angaben zunächst nicht bestätigt.

Die Motive des mutmasslichen Täters von Dayton - der erschossen wurde - sind weiter unklar. Bei dieser Tat starben neun Menschen.

Der mutmassliche Täter von El Paso - ein 21-jähriger Weisser - hatte sich der Polizei ergeben. Die Ermittler prüfen einen rassistischen Hintergrund, unter den Opfern sind mehrere Mexikaner. Die Zahl der Todesopfer des Massakers in El Paso stieg derweil auf 21. Die Polizei in El Paso teilte am Montag auf Twitter mit, am Morgen sei eine weitere Person, die bei der Attacke verletzt worden war, im Spital gestorben.

Diskussion um Todesstrafe

Erst vor wenigen Tagen hatte die US-Regierung angekündigt, dass sie auf Bundesebene erstmals nach mehr als 15 Jahren wieder die Todesstrafe vollstrecken will. In den vergangenen Jahren hatten mehrere US-Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft oder deren Vollstreckung ausgesetzt.

Nach Angaben des Death Penalty Information Centers gibt es diese Höchststrafe inzwischen in rund 20 der 50 US-Staaten nicht mehr. Bei Fällen, in denen Straftäter von Bundesgerichten zum Tode verurteilt wurden, entscheidet die Bundesebene, ob die Strafe vollstreckt wird.

Zuletzt hatte es 2003 eine Hinrichtung auf Bundesebene in den USA gegeben. Die Todesstrafe wurde seitdem zwar weiter verhängt, aber nicht vollstreckt. Das will die Regierung von Trump nun ändern.