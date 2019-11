Trump will sicher mit Pence als Vize bei Wahl 2020 antreten

US-Präsident Donald Trump hat bekräftigt, dass er bei der Wahl im kommenden Jahr erneut im Duo mit Vizepräsident Mike Pence antreten will. «Er ist unser Mann», sagte Trump am Freitag in einem fast einstündigen Telefonat mit dem US-Fernsehsender Fox News.