Trump will Kim an innerkoreanischer Grenze treffen US-Präsident Donald Trump will den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un an der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea treffen. Er werde vom G20-Gipfel in Osaka direkt nach Südkorea reisen, twitterte Trump in der Nacht auf Samstag.

US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ein neues Treffen in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea angeboten. (Bild: KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI)

(sda/reu/afp/dpa)

Während er schon mal dort sei, würde er gerne auch Kim an der innerkoreanischen Grenze treffen, einfach, um ihm die Hand zu schütteln und «Hallo» zu sagen, schrieb Trump weiter.

Er werde den G20-Gipfel in Osaka gemeinsam mit Südkoreas Präsident Moon Jae-In in Richtung Seoul verlassen, schrieb Trump auf Twitter. Bereits am Sonntag könne er dann mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un zusammenkommen.

Bei einem historischen ersten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Konkrete Schritte wurden damals aber nicht vereinbart. Seit einem zweiten Gipfel in Hanoi im Februar herrscht in den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang Stillstand.