Trump und Kim kommen zu historischem Treffen an Grenzlinie zusammen US-Präsident Donald Trump wird sich an der innerkoreanischen Grenzlinie mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen. Das gab Südkoreas Präsident Moon Jae-In am Sonntag nur etwa eine Stunde vor dem Spontantreffen bekannt.

US-Präsident Donald Trump wird am Sonntag mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un an der innerkoreanischen Grenze zusammenkommen. (Bild: KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI)

(sda/afp/dpa/reu)

«Wir gehen zur entmilitarisierten Zone und wir werden uns mit dem Vorsitzenden Kim treffen», sagte Trump in einer gemeinsamen Stellungnahme. Vor dem Ausflug an die demilitarisierte Zone (DMZ) beriet sich Trump zunächst mit Moon über das weitere Vorgehen im Streit über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm.

Trump hatte das Treffen in einer angeblich spontanen Einladung erst am Vortag via Twitter ausgesprochen. In der Folge gab es eine hektische Last-Minute-Diplomatie, die offenbar zur Annahme der Einladung seitens Nordkorea geführt hat. Trump betonte mehrmals sein gutes persönliches Verhältnis zu Kim, dem er bereits zweimal bei Gipfeltreffen in Singapur und Hanoi begegnet war. «Ich denke, ich verstehe Kim und das kann manchmal zu etwas Gutem führen», betonte Trump.

Grosse Symbolkraft

«Gestern habe ich mir so gedacht: Hey, wir sind hier, lasst uns treffen», sagte Trump. Dann habe er seine Twitter-Nachricht herausgegeben. «Nur Händeschütteln und Hallo sagen», sagte Trump.

Moon, der Trump an die DMZ begleiten wollte, begrüsste die Pläne für ein kurzes Treffen mit Kim als Ereignis von hoher Symbolkraft. Ein Treffen zwischen Trump und Kim sei ein «bedeutender Meilenstein», sagte Moon zum Auftakt seiner Gespräche mit Trump. Er könne fühlen, «dass die Blume des Friedens auf der koreanischen Halbinsel» blühe.

Die entmilitarisierte Zone (DMZ) trennt Süd- und Nordkorea seit ihrem Bruderkrieg (1950-53) auf vier Kilometern Breite und etwa 250 Kilometern Länge.

Bei einem ersten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Konkrete Schritte wurden damals aber nicht vereinbart. Ein zweiter Gipfel in Hanoi im Februar scheiterte, da es keinerlei Annäherung gab. Seither herrscht Stillstand in den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang.