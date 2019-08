Trump: Macron hat Sarif-Besuch mit mir abgesprochen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Besuch des iranischen Aussenministers Mohammed Dschawad Sarif in Biarritz nach Angaben von US-Präsident Donald Trump mit ihm abgesprochen. Das sagte Trump am Montag beim G7-Gipfel in dem französischen Badeort.