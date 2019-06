Trump ist an innerkoreanischen Grenzlinie eingetroffen US-Präsident Donald Trump ist kurz vor der geplanten Begegnung mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Grenzgebiet zu Nordkorea eingetroffen. Trump betrat am Sonntag die entmilitarisierte Zone zwischen Süd- und Nordkorea, wie das Weisse Haus mitteilte.

US-Präsident Donald Trump liess sich von einem Militärangehörigen die Grenze erklären. (Bild: KEYSTONE/AP/SUSAN WALSH)

(sda/dpa)

In Begleitung von Südkoreas Präsident Moon Jae In begab sich Trump auf einen Beobachtungsposten, der einen Blick auf das nordkoreanische Staatsgebiet ermöglicht.

Trump liess sich zunächst von einem Militärangehörigen die Grenze erklären. «Es ist ein anderer Ort geworden», sagte Trump. Viel sei bereits erreicht worden. Der US-Präsident verwies darauf, dass in unmittelbarer Nähe der Grenze, die nur rund 50 Kilometer von der Metropole Seoul entfernt liegt, 35 Millionen Menschen von nordkoreanischen Waffen bedroht seien.

Trump wollte sich anschliessend an der Demarkationslinie mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen. Er hatte Kim am Rande des G20-Gipfels in Japan überraschend ein Treffen vorgeschlagen, Pjöngjang nahm das Angebot an. Der US-Präsident kündigte an, er wolle Kim «nur schnell die Hand schütteln und Hallo sagen». Kim Jong Un nahm die Einladung Trumps in letzter Minute an.

Die Begegnung in der entmilitarisierten Zone wäre das dritte Aufeinandertreffen der beiden Politiker. Bei einem ersten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt.

Konkrete Schritte wurden damals aber nicht vereinbart. Ein zweiter Gipfel in Hanoi im Februar scheiterte, da es keinerlei Annäherung gab; seither herrscht in den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang Stillstand.

Trump ist nicht der erste US-Präsident, der die Waffenstillstandslinie von 1953 besucht. George H.W. Bush ist der einzige US-Präsident seit Ronald Reagan, der die Zone nicht im Präsidentenamt besucht hat. Er war als Vizepräsident vor Ort.