Trump denkt über Verkauf von umstrittenem Hotel in Washington nach Die Immobilienfirma der Trump-Familie denkt über den Verkauf ihres umstrittenen Hotels in der amerikanischen Hauptstadt nach. Nach deutlicher Kritik an den hohen Einnahmen des Hotels in Washington sei das Unternehmen zu einer Veräusserung bereit.

Die Trump Organization will sich von den Nutzungsrechten ihres Luxushotels in Washington trennen - die Kritik an den sprudelnden Einnahmen spielt dabei eine Rolle. (Bild: KEYSTONE/AP/ALEX BRANDON)

(sda/reu/afp)

Dies teilte der Sohn von US-Präsident Donald Trump, Eric Trump, am Freitag in einer Stellungnahme mit. Einem Bericht des «Wall Street Journal» (WSJ) zufolge peilt die Trump Organization einen Preis von mehr als 500 Millionen Dollar an. Der Verkauf würde sich nicht auf das Gebäude, sondern auf die Lizenz und die Nutzungsrechte beziehen. Eine Immobilienfirma sei mit damit beauftragt worden, das «Trump International Hotel» in der US-Hauptstadt auf den Markt zu bringen, hiess es.

Ein Beweggrund für die Erwägungen ist dem Bericht zufolge die Kritik, wonach Trumps Unternehmen von dessen Stellung als US-Präsident profitiert. «Die Leute kritisieren, dass wir so viel Geld mit dem Hotel verdienen, deshalb sind wir vielleicht bereit, es zu verkaufen», sagte Eric Trump dem Blatt.

Das Gebäude des «Trump International Hotel» in der Innenstadt von Washington ist Eigentum der US-Regierung und für bis zu 100 Jahre an Trump vermietet worden. Es war im Herbst 2016 unmittelbar vor der US-Präsidentschaftswahl eröffnet worden.