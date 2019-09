Tropensturm-Warnung für Katastrophengebiet im Norden der Bahamas

Für den Norden der Bahamas ist nach dem verheerenden Durchzug des Hurrikans «Dorian» eine Tropensturm-Warnung ausgesprochen worden. Das US-Hurrikanzentrum teilte am Freitag mit, ein Tief in der Nähe der Karibikinseln werde sich am Samstag zum Tropensturm entwickeln.