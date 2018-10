Tote nach Taliban-Angriffen und Chaos bei Wahl in Afghanistan

Auch technische Probleme gab es. So wurden erstmals biometrische Geräte zur Wählererfassung verwendet, unter anderem wurden Fingerabdrücke genommen. Die Geräte funktionierten jedoch nicht einwandfrei. (Bild: KEYSTONE/EPA/JAWAD JALALI)

In Afghanistan wurde am Samstag ein neues Parlament gewählt. Es kam zu tödlichen Anschlägen und Chaos in den Wahllokalen. (Bild: KEYSTONE/EPA/JAWAD JALALI)