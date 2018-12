Theresa May kämpft um ihr politisches Überleben Der Streit um das Brexit-Abkommen eskaliert. Weil die britische Premierministerin Theresa May die Abstimmung über das Abkommen auf Eis gelegt hat, wollen sie die Hinterbänkler zu Fall bringen. Doch May kämpft weiter.

EU-Befürworter kritisieren vor dem britischen Parlament das Brexit-Monster. (Bild vom 11. Dezember) (Bild: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN) Wandbild in Dover des Street-Art-Künstlers Banksy. EU-Vertreter hatten am Dienstag erklärt, es gebe keinen Raum für Neuverhandlungen des Brexit-Abkommens. (Bild: KEYSTONE/AP PA/GARETH FULLER) Hinter dem Misstrauensantrag gegen Premierministerin Theresa May steht vor allem der erzkonservativen Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg. (Bild: KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM) EU-Befürworter protestieren in London mit einer Karikatur von Premierministerin Theresa May auch am Mittwoch gegen den Brexit. (Bild: KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN) Umweltminister Michael Gove, der als Brexit-Hardliner gilt, hat am Mittwoch in London gesagt, er sei «absolut sicher», dass Premierministerin Theresa May die Misstrauensabstimmung gewinnen werde. (Bild: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN)

May durfte sich am Mittwoch gute Chancen bei der Misstrauensabstimmung um ihr Amt als Chefin der konservativen Regierungspartei ausrechnen. Der als Brexit-Hardliner geltende Umweltminister Michael Gove sagte, er sei «absolut sicher», dass May die Abstimmung gewinnen werde.

Sie musste am Abend 158 der 315 Tory-Abgeordneten für sich gewinnen. Britischen Medien zufolge hatten bereits am Nachmittag mehr als die Hälfte der konservativen Parlamentarier May ihre Unterstützung zugesagt.

Sollte sie die Abstimmung jedoch wider Erwarten verlieren, würde ihr Nachfolger durch einen parteiinternen Wettbewerb bestimmt. Der Sieger würde Premierminister. Neuwahlen sind nicht vorgeschrieben. Britische Medien spekulierten über mögliche Nachfolger, darunter Ex-Brexit-Minister Dominic Raab und der frühere Aussenminister Boris Johnson.

Fraglich ist jedoch, ob der Posten rechtzeitig neu besetzt werden könnte, um den EU-Austritt wie geplant am 29. März zu vollziehen. Spekuliert wird, Grossbritannien könnte eine Verlängerung der Frist beantragen.

May warnte vor Risiko

May warnte kurz nach der Ankündigung des Votums vor ihrem Amtssitz vor dem grossen Risiko eines Sturzes. «Ein Wechsel der Führung der konservativen Partei würde die Zukunft des Landes zu einem kritischen Zeitpunkt aufs Spiel setzten», sagte sie. «Ich werde gegen dieses Votum vorgehen mit allem, was ich habe.»

Ein neuer Regierungschef hätte nicht mehr die Zeit, um den Brexit-Vertrag rechtzeitig neu zu verhandeln. Daher müsste der laufende Ausstiegsprozess angehalten oder sogar aufgehoben werden. Das Parlament in Westminster soll bis 21. Januar über die juristischen Dokumente für den EU-Abschied abstimmen.

Zugleich zeigte sich May zuversichtlich, das Votum zu überstehen. Die Misstrauensabstimmung war zwischen 19 und 21 Uhr MEZ im Parlament geplant. Noch am späten Abend sollte das Ergebnis veröffentlicht werden.

Fass zum Überlaufen

May hatte am Montag eine für Dienstag angesetzte Abstimmung über ihren Brexit-Deal auf Eis gelegt, weil sie auf eine sichere Niederlage zusteuerte. Das brachte nun das Fass zum Überlaufen.

Hinter dem Misstrauensantrag stehen hauptsächlich Brexit-Hardliner in Mays Fraktion um den erzkonservativen Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg. «Das Land braucht einen neuen Anführer», twitterte er.

Rees-Mogg hatte May schon kurz nach der Veröffentlichung des Brexit-Abkommens sein Misstrauen ausgesprochen. Ein erster Versuch, die für eine Abstimmung notwendigen 48 Misstrauensbriefe zusammenzubekommen, war gescheitert. Rees-Mogg führt eine Gruppe von rund 80 Abgeordneten an.

Eine Misstrauensabstimmung kann nur einmal in zwölf Monaten stattfinden. Sollte May als Siegerin hervorgehen, wäre ihre Position zunächst gefestigt. Dennoch wird ihre Situation schwieriger. Die Wahrscheinlichkeit, dass May die zerstrittene Fraktion danach wieder hinter sich vereinen kann, gilt als verschwindend gering.

Um Kritiker zu besänftigen, war May am Dienstag nach Berlin und in andere EU-Hauptstädte gereist. Ziel waren Zugeständnisse, vor allem was die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland anbelangt. Brexit-Hardliner bei den Tories befürchten eine Zweiteilung des Landes und gehen gegen die als «Backstop» bekannte Regelung auf die Barrikaden.

May am Gipfel zu Brexit

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen im Brexit-Streit May am Donnerstag an ihre Gipfeltreffen anhören und mit einer schriftlichen Erklärung reagieren. Dies teilte Ratschef Donald Tusk in seinem Einladungsschreiben an die EU-Chefs mit.

Er bezeichnete die Situation in Grossbritannien als ernst. «Da die Zeit davonrennt, werden wir auch den Stand der Vorbereitung für ein No-Deal-Szenario diskutieren», schrieb Tusk.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel geht auch nach Mays Werbetour durch Europa nicht davon aus, dass der EU-Gipfel Änderungen am Abkommen beschliessen wird. «Wir haben nicht die Absicht, das Austrittsabkommen wieder zu verändern. Das ist die allgemeine Position der 27 Mitgliedsstaaten», sagte Merkel im Bundestag.