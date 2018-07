Thailändische Junior-Fussballer lebend in Höhle gefunden

Die neun Tage in einer Höhle in Thailand vermissten Jugendfussballer sind am Leben. Die zwölf Teenager und ihr Trainer seien wohlauf entdeckt worden, aber noch nicht befreit, teilten thailändische Behörden am späten Montagabend (Ortszeit) mit.