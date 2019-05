Teilnehmerzahl bei «Gelbwesten»-Protest sinkt auf niedrigsten Stand

Tiefpunkt für die «Gelbwesten»-Bewegung in Frankreich: Weniger als 20'000 Menschen haben sich am Samstag landesweit an ihren Demonstrationen beteiligt. Damit sank die Teilnehmerzahl damit auf den niedrigsten Stand seit den Anfängen der Bewegung im November.