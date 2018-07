Tausende aus Nicaragua auf der Flucht - Uno ruft zu Hilfe auf

Die eskalierende Gewalt in Nicaragua treibt tausende Menschen in die Flucht. Im südlichen Nachbarland Costa Rica stellen laut dem Uno-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) jeden Tag mehr als 200 Nicaraguaner Asylanträge, wie ein Sprecher am Dienstag in Genf berichtete.