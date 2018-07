Tauchaktion zur Rettung der Jugendlichen aus Höhle in Thailand Die Rettungsaktion für die zwölf in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jugendlichen und ihren Fussballtrainer hat begonnen. Sie soll bis in den Abend (Nachmittag Schweizer Zeit) dauern.

Am Sonntag wurden Rettungstaucher eingesetzt, um die zwölf Jugendlichen sowie ihren Fussballtrainer aus der Höhle zu befreien. (Bild: KEYSTONE/AP Royal Thai Navy)

(sda/dpa/afp/ap)

«Ich kann bestätigen, dass wir heute für den Einsatz bereit sind», sagte der Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn, der die Aktion auch leitet. «Das Wetter ist gut. Der Wasserstand ist gut. Die Taucher sind bereit. Die Jungen sind körperlich, seelisch und psychisch bereit, herauszukommen.»

Bei der Operation soll jeder Junge von zwei Tauchern begleitet werden. Die Jungen sollen nach und nach herausgebracht werden. Die Experten erwarten, dass der Einsatz, der um 10.00 Uhr Ortszeit (05.00 MESZ) begann, am Sonntagabend um 21.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) beendet sein wird. 13 ausländische und fünf thailändische Taucher nähmen an dem Versuch teil, die Gruppe aus der Höhle ins Freie zu holen.

Sauerstoffmangel und schlechtes Wetter

Die Knaben im Alter von 11 bis 16 Jahren und ihr 25-jähriger Fussballtrainer sind seit dem 23. Juni in der überfluteten Höhle in der Provinz Chiang Rai eingeschlossen. Sie sitzen an einer trockenen Stelle etwa vier Kilometer im Höhleninneren fest.

Sauerstoffmangel und schlechte Wetteraussichten erhöhten den Druck auf die Retter. In den nächsten Tagen soll es wieder heftige Regenfälle geben. Am Aufenthaltsort der Gruppe ist der Sauerstoffgehalt in der Luft von 21 Prozent auf 15 Prozent abgesunken.

Retter bei Tauchgang gestorben

Am Sonntag waren Sporttaucher und Sanitäter an der Höhle angekommen. Darüber hinaus wurde das in der Nähe des Höhleneingangs platzierte provisorische Mediencamp mit mehr als 1000 thailändischen und ausländischen Journalisten geräumt. Neu ankommenden Reportern wurde der Zugang verwehrt. Sie wurden mit der Ansage, später werde eine Pressekonferenz folgen, zu einem Regierungsgebäude weitergeleitet.

Die Rettungsaktion ist äusserst gefährlich: Ein Taucher kam bereits vor wenigen Tagen im Einsatz ums Leben. Selbst die professionellen Taucher benötigten fünf bis sechs Stunden, um von der Gruppe zum Ausgang zu gelangen. Darüber hinaus sind einige der Jungen keine guten Schwimmer.