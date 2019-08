Syriens Regierung will eingekesselten Zivilisten Abzug erlauben Syriens Regierung will nach dem Vormarsch ihrer Truppen im letzten grossen Rebellengebiet um die Stadt Idlib eingekesselten Zivilisten den Abzug gestatten. Dafür sei im Süden des Gebietes ein Korridor eingerichtet worden.

Der syrische Machthaber Baschar al-Assad (zweiter von rechts) bei einem Treffen mit einer russischen Delegation. Seine Truppen waren am Mittwoch in der Provinz Idlib in die Stadt Chan Schaichun eingerückt. (Bild vom 20. August) (Bild: KEYSTONE/AP SANA)

(sda/dpa)

Das meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Donnerstag unter Berufung auf das Aussenministerium in Damaskus. Unklar ist, wie viele Menschen sich noch in dem eingekesselten Gebiet aufhalten. Aktivisten hatten berichtet, ein Grossteil der Zivilisten sei bereits zuvor geflohen.

Die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad waren am Mittwoch in die Stadt Chan Schaichun eingerückt, nachdem die Rebellen diese aufgegeben hatten. Bei dem Vormarsch schnitten die Truppen der Regierung einen Teil im Süden des Rebellengebiets um Idlib von der Aussenwelt ab. In der eingekesselten Region liegt auch ein Beobachtungsposten der Türkei, die die Rebellen unterstützt.

Die Region um Idlib im Nordwesten des Bürgerkriegslandes ist nach mehr als acht Jahren Bürgerkrieg das letzte grosse Rebellengebiet. Dominiert wird es von der Al-Kaida-nahe Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS).

Russland als Verbündeter der Regierung und die Türkei hatten sich auf eine sogenannte Deeskalationszone für Idlib geeinigt. Die Assad-Anhänger begannen jedoch Ende April eine Offensive und konnten in den vergangenen Tagen grössere Geländegewinne verbuchen. Die syrische und russische Luftwaffe fliegen regelmässig Angriffe.

Die Eskalation der Gewalt und der Vormarsch der Regierung löste eine Massenflucht aus. Nach Uno-Angaben flohen im August mehr als 70'000 Menschen aus dem umkämpften Gebiet Richtung Norden. Helfer berichten von einer dramatischen humanitären Lage. Seit Beginn der Offensive im April sind laut der Uno 576'000 Menschen innerhalb der Region Idlib vertrieben worden.