Syriens Präsident Assad absolviert Auftritt ausserhalb von Damaskus

Syriens Präsident Baschar al-Assad ist anlässlich des Feiertags zum Ende des Ramadans in die Küstenstadt Tartus gereist. Assad habe am Freitag am Eid-al-Fitr-Gebet in der Moschee Sajjida Chadidscha in Tartus teilgenommen, teilte das Präsidialamt mit.