Syrien-Gipfel in Istanbul soll Friedensprozess voranbringen

In Istanbul hat am Samstag auf Einladung des türkischen Präsidenten ein Vierer-Gipfel zum Syrien-Konflikt begonnen. Im Zentrum des Treffens stehen die Lage in der letzten Rebellenbastion Idlib sowie Schritte zu einer politischen Lösung des jahrelangen Bürgerkriegs.