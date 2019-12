Streiks sorgen in Frankreich für massive Verkehrsbehinderungen

Wegen Streiks bei der staatlichen Bahngesellschaft SNCF und der Pariser Nahverkehrsgesellschaft RATP kommt es in Frankreich zu massiven Verkehrsbehinderungen. Am Donnerstag stauten sich insbesondere in der Region Paris die Autos, wie französische Medien berichteten.