Stormy Daniels muss Trump Anwaltsgebühren erstatten

Die frühere Porno-Schauspielerin Stormy Daniels muss an US-Präsident Donald Trump 293'000 Dollar an Prozesskosten und Anwaltsgebühren zurückzahlen. Das ordnete ein Gericht in Kalifornien am Dienstag an, wie der Sender CNBC berichtete.