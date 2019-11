Starkes Erdbeben erschüttert Albanien Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat am Dienstagmorgen die Westküste Albaniens erschüttert. Das Epizentrum des Bebens lag etwa 30 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Tirana, der Entstehungsort rund zehn Kilometer unter der Erdoberfläche.

Das nächtliche Erdbeben in Albanien hatte eine Stärke von 6,4 auf der Richterskala. (Bild: KEYSTONE/AP/IRWIN FEDRIANSYAH)

(sda/dpa)

Dies teilten das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam und die US-Erdbebenwarte (USGS) mit. Es dürfte sich um das schwerste Beben seit Jahrzehnten in dem Balkanstaat handeln.

Bei einer Serie schwächerer Erdbeben waren im September mehr als 100 Menschen in Albanien verletzt und Hunderte Gebäude beschädigt worden. Die Angaben zur Stärke dieser Beben lagen zwischen 4,4 und 5,8. Das Verteidigungsministerium sprach daraufhin vom schwersten Erdbeben in Albanien seit Jahrzehnten. Es war auch in den Nachbarländern Montenegro und Nordmazedonien zu spüren gewesen.

Der Mittelmeerraum gehört zu den aktivsten Erdbebenregionen Europas. Albanien ist dort eines von vielen Küstenländern und hat knapp drei Millionen Einwohner.