Spaniens Regierungschef Sánchez macht historischen Besuch in Kuba

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez ist zu einem historischen Besuch in Kuba eingetroffen. Zum Auftakt seiner Reise in der früheren Kolonie legte der Sozialdemokrat am Donnerstag in Havanna Blumen an einer Statue des Unabhängigkeitshelden José Marti nieder.