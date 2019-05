Sonderermittler Mueller voraussichtlich am 15. Mai vor US-Kongress

In der anhaltenden politischen Kontroverse über seinen Abschlussbericht zur Russland-Affäre soll Sonderermittler Robert Mueller am 15. Mai vom US-Kongress befragt werden. Das sagte der demokratische Abgeordnete David Cicilline, am Sonntag dem Sender Fox News.