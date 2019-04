Software-Update für Boeing 737 MAX-Reihe in den kommenden Wochen

Der US-Flugzeughersteller will die überarbeitete Software für die 737-MAX-Maschinen in den kommenden Wochen einrichten. Man wolle sicherstellen, «dass wir uns die Zeit nehmen, es richtig zu machen», teilte Boeing in der Nacht auf Dienstag mit.