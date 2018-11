Serienmörder Fourniret in Frankreich erneut vor Gericht

Der berüchtigte Serienmörder und Vergewaltiger Michel Fourniret steht in Frankreich erneut vor Gericht: Der 76-Jährige muss sich vor dem Schwurgericht in Versailles wegen Mordes an der Frau eines früheren Mithäftlings verantworten.