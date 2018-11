Serienmörder Fourniret erneut zu lebenslanger Haft verurteilt

Der Serienmörder und Vergewaltiger Michel Fourniret ist in Frankreich erneut zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Schwurgericht in Versailles westlich von Paris sprach den 76-Jährigen am Freitag schuldig, die Frau eines früheren Mithäftlings ermordet zu haben.