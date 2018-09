Selbstfahrendes Auto von Apple in Unfall in Kalifornien verwickelt Ein selbstfahrendes Auto des US-Technolgiekonzerns Apple ist in einen Unfall in Kalifornien verwickelt gewesen. Bei der Auffahrt auf eine Schnellstrasse wurde der Apple-Wagen laut des Unternehmens von ein anderem Fahrzeug von hinten touchiert.

Ein zu einem selbstfahrenden Auto umgebauter Lexus-Wagen. (Bild: KEYSTONE/FR155217 AP/TONY AVELAR)

(sda/reu)

Wie der iPhone-Hersteller am Freitag in einem Unfallbericht mitteilte, habe sich der Vorfall mit dem umgerüsteten Lexus SUV in diesem Monat in der Nähe des Firmenhauptsitzes im Silicon Valley ereignet. Ein Apple-Sprecher bestätigte den Unfallbericht, gab aber keine weiteren Details bekannt.

Apple hat in Kalifornien die Erlaubnis, selbstfahrende Autos zu testen. Mindestens 5000 Beschäftigte des Konzerns sollen an einem Programm zur Entwicklung von autonomen Fahrzeugen arbeiten. In mehreren Medienberichten hatte es zuletzt geheissen, dass Apple den Elektrofahrzeugbauer Tesla übernehmen könnte. Google-Mutterkonzern Alphabet, Tesla und Autohersteller wie Ford haben schon länger die Genehmigung für Roboterwagen-Tests in Kalifornien.