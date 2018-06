Seilbahn am Zuckerhut wegen Schiesserei zeitweise geschlossen

Die berühmte Seilbahn am Zuckerhut in Rio de Janeiro ist wegen einer Schiesserei vorübergehend geschlossen worden. Bei dem Schusswechsel zwischen bewaffneten Männern und der Polizei wurde ein Beamter verletzt, wie die Militärpolizei am Freitag (Ortszeit) mitteilte.