Sechs Tote bei Schiesserei im Süden Kaliforniens In der südkalifornischen Stadt Bakersfield hat ein Mann offenbar fünf Menschen getötet und die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Unter den Toten am frühen Mittwochabend sei auch die Frau des mutmasslichen Schützen, teilte der Sheriff von Kern County mit.

Die kalifornische Polizei rückte mit einem Grossaufgebot zu den von den Schüssen betroffenen Geschäfts- und Wohnhäusern in Bakersfield aus. (Bild: KEYSTONE/AP/RICH PEDRONCELLI)

(sda/ap)

Die Schüsse seien in einem Geschäft und in einem Wohnhaus in Bakersfield gefallen. Die Stadt liegt rund 180 Kilometer nördlich von Los Angeles. Über etwaige andere Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Opfern wurde zunächst nichts bekannt.