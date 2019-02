Schwere Winterstürme in Kalifornien - Ortschaften unter Wasser

Heftige Winterstürme an der US-Westküste haben mehrere Ortschaften in Nordkalifornien unter Wasser gesetzt. «Guerneville ist jetzt eine Insel. Alle Zufahrten in den Ort sind überflutet und nicht befahrbar», warnte die Polizei im Bezirk Sonoma County am Mittwoch.