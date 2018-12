Schüler demonstrieren weiter in Frankreich - Angst vor Gewalt

Aus Protest gegen Reformen im Bildungsbereich haben Schüler und Studenten in Frankreich den vierten Tag in Folge Dutzende Bildungseinrichtungen blockiert. Auch an Hochschulen gab es Proteste. Wie mehrere Medien berichteten, war die Lage teils angespannt.