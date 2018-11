Schlangen vor Praxen nach Abzug kubanischer Ärzte aus Brasilien

Nach dem Ende des kubanischen Programms «Mehr Ärzte» für Brasilien fehlt es in dem Land in vielen Ortschaften an medizinischem Personal. In mindestens zwölf Bundesstaaten gebe es Gesundheitszentren, in denen keine Mediziner mehr arbeiten.