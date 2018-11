Schiesserei in Yogastudio in Florida - Ein Toter, vier Verletzte Ein bewaffneter Mann hat in einem Yogastudio im US-Staat Florida vier Menschen verletzt. Dann habe der mutmassliche Schütze sich selbst gerichtet, teilte die Polizei mit.

Die Schüsse fielen in einem Yogastudio in einem kleinen Einkaufszentrum in Tallahassee im US-Bundesstaat Florida. (Bild: KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA)

(sda/ap)

Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitag (Ortszeit) in einem Einkaufszentrum in Tallahassee, in dem das Yogastudio untergebracht ist. Etliche Polizei- und Ambulanzwagen waren vor Ort. Weitere Details - etwa zum Zustand der Verletzten - lagen zunächst nicht vor.

Bürgermeister Andrew Gillum, der sich für die Demokraten um das Gouverneursamt in Florida bewirbt, brach seinen Wahlkampf ab. Er werde nach Tallahassee zurückkehren, twitterte er.