Saudi-Arabien verspricht 50 Millionen Dollar für Palästinenser

Saudi-Arabien hat dem Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) Hilfsgelder in Höhe von 50 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Das berichtete der staatliche saudische Fernsehsender Al-Achbaria am Mittwoch ohne Nennung weiterer Details.