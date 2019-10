Saudi-Arabien ernennt neuen Aussenminister

In Saudi-Arabien ist am Mittwoch ein neuer Aussenminister ernannt worden. Wie aus einem in Riad veröffentlichten königlichen Dekret hervorgeht, soll Faisal bin Farhan Al-Saud den bisherigen Amtsinhaber Ibrahim al-Assaf nach nicht einmal einem Jahr ersetzen.