Sagenhafter Lotto-Gewinn: 184 Mio. Franken gehen in die Schweiz Neuer Schweizer Rekord beim Glücksspiel Euro Millions: Eine Spielerin oder ein Spieler aus der Deutschschweiz oder aus dem Tessin hat am Dienstag die sagenhafte Summe von 183'897'039.30 Franken gewonnen.

Mit den fünf richtigen Zahlen und den beiden richtigen Sternen hat eine Person aus der Schweiz 183'897'039 Franken gewonnen. (Bild: Keystone/LAURENT GILLIERON)

(sda)

Wie Swisslos mitteilte, tippte die Person auf die richtigen fünf Zahlen 7, 17, 29, 37, 45 und die Sterne 3 und 11. Damit brach die oder der Glückliche den bisherigen Schweizer Rekord von 157 Millionen Franken, der am 19. Dezember 2017 erspielt worden war, wie Willy Messmer von Swisslos auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Zuvor lag der Schweizer Euro-Millions-Rekord lange bei 115,5 Millionen Franken. Er war am 21. März 2014 an einen Gewinner aus dem Swisslos-Gebiet gegangen.

Mit dem heutigen Gewinn fliesst bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr eine dreistellige Summe aus den Euro Millions in die Schweiz: Am 24. Februar gewannen zwei Personen aus der Romandie zusammen einen Betrag von 102 Millionen Franken.

Bei den Euro-Millions geht es darum, aus den Zahlen von 1 bis 50 die fünf richtigen auszuwählen. Dazu kommen die Sternzahlen von 1 bis 12. Für den Hauptgewinne müssen es auch hier noch die beiden richtigen angekreuzt werden.