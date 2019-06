Russland will in Kürze Pariser Klimaschutzabkommen ratifizieren Russland wird in Kürze das Klimaschutzabkommen von Paris ratifizieren. Das kündigte Präsident Wladimir Putin am Samstag der Agentur Interfax zufolge vor Journalisten am G20-Gipfel in der japanischen Stadt Osaka an.

Genug von der Klimaerwärmung: der russische Präsident Putin. (Bild: KEYSTONE/EPA AP POOL/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL)

(sda/dpa)

«Bei uns in Russland vollzieht sich die Erwärmung doppelt so schnell wie sonst auf der Erde. Das ist eine ernste Herausforderung für uns alle, wir sollten das begreifen», sagte der Kreml-Chef. Ein Problem sei etwa das Auftauen der Permafrostböden in Sibirien.

Sein Land werde sich an alle Vorgaben des 2015 in Paris beschlossenen Abkommens halten, um auf die klimatischen Veränderungen zu reagieren, sagte Putin. Mit Ausnahme der USA habe es auch bei dem Gipfeltreffen der 20 führenden Industrienationen in Osaka ein Bekenntnis zu den Klimaschutzzielen gegeben. Gleichwohl sehe er auch auf US-Seite eine Bereitschaft, sich mit ökologischen Fragen auseinandersetzen.

Dagegen hatte Trump in Osaka auf einer Medienkonferenz seine Umweltpolitik verteidigt. Die USA wollen sich nicht an das Pariser Abkommen halten. Es sieht vor, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, möglichst sogar auf 1,5 Grad. Zu Begrenzung des klimaschädlichen Ausstosses von Kohlendioxid soll jedes Land einen Beitrag leisten.