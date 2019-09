Russische Opposition - Nawalni-Mitstreiterin Sobol festgenommen

Die russische Bürgerrechtlerin Ljubow Sobol ist am Montag im Gefolge der Wahlproteste am Wochenende in Moskau festgenommen worden. Dies erklärte eine Sprecherin des Kreml-Kritikers Alexej Nawalni, zu dessen Mitstreiterinnen Ljubow zählt, via Twitter.