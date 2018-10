Rumpf von Lion-Air-Unglücksmaschine laut Militär entdeckt

Zwei Tage nach dem Flugzeugabsturz in Indonesien ist womöglich der Rumpf der Unglücksmaschine entdeckt worden. Such- und Rettungsteams hätten am Grund der Javasee die mutmassliche Lage des Wrackteils ermittelt, sagte der Chef der Streitkräfte am Mittwoch.