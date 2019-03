Rettungsarbeiten in Norwegen wegen Kreuzfahrtschiff in Seenot Ein Kreuzfahrtschiff ist vor der Küste Norwegens in Seenot geraten. Die Rettungsarbeiten für die rund 1300 Personen an Bord des Kreuzfahrtschiffes «Viking Sky» sollen die ganze Nacht über fortgesetzt werden.

Ein Kreuzfahrtschiff ist vor den Toren Norwegens in Seenot geraten und bei den Rettungsarbeiten in der Nacht auf Sonntag wurden zahlreiche Menschen verletzt. (Bild: KEYSTONE/AP NTB scanpix/ODD ROAR LANGE)

(sda/afp)

Bis gegen 21.00 Uhr sei es gelungen, 136 Menschen von Bord zu holen und in Sicherheit zu bringen, sagte ein Sprecher der Bergungsmannschaften. Laut Angaben der Norwegischen Nachrichtenagentur NTB sind neun Personen bei den Rettungsarbeiten verletzt worden - drei Personen davon schwer.

Die Wetterbedingungen seien sehr schwierig, weshalb immer nur sehr wenige Menschen mit den Helikoptern vom Schiff geholt werden könnten. Der Einsatz werde die ganze Nacht fortgesetzt, hiess es von den Rettungskräften. Die Menschen an Bord der «Viking Sky» befänden sich aber in Sicherheit.

Nach seinen Angaben kommen die Passagiere aus 16 verschiedenen Ländern, viele von ihnen aus Grossbritannien und den USA. Das Kreuzfahrtschiff war am Samstagnachmittag etwa zwei Kilometer vor der Küste Westnorwegens wegen eines Motorschadens in Seenot geraten. Es befand sich auf dem Weg von Tromsö in Nordnorwegen nach Stavanger im Süden.