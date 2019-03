Retter suchen in eingestürztem Schulgebäude in Nigeria Überlebende

In der nigerianischen Metropole Lagos ist ein dreistöckiges Gebäude eingestürzt, in dem sich auch eine Schule befand. Zunächst war unklar, wie viele Schüler sich zum Unglückszeitpunkt am Mittwochmorgen in der Schule aufgehalten hatten.