Retter kommen bei Suche nach Fussballteam in Höhle voran

Suche nach vermissten Kindern in Thailand mit internationaler Hilfe

Die Suche nach dem seit mehr als einer Woche in einer Höhle in Thailand verschollenem Jugend-Fussballteam wird intensiviert und mit internationaler Hilfe fortgesetzt. Australien schickte am Sonntag sechs Polizisten, die Erfahrung mit Tauchen in Höhlen haben