Regierungsbildung in Israel gescheitert - Neuwahl im März Nach der Wahl im September sind die Bemühungen um eine Regierungsbildung in Israel endgültig gescheitert. Eine letzte Frist zum Schmieden einer Koalition verstrich um Mittwoch Mitternacht.

Das Parlament Israels (Knesset) stimmte am Mittwoch für seine Auflösung. KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN

(sda/dpa)

Zuvor hatte das Parlament bereits in einer ersten Abstimmung für seine Auflösung gestimmt. Die Neuwahl werde demnach am 2. März 2020 stattfinden, teilte das Parlament in Jerusalem mit. Dies ist die dritte Wahl innerhalb eines Jahres. Noch in der Nacht sollte das Gesetz nach zwei weiteren Lesungen verabschiedet werden.