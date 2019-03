Raumanzug-Probleme: Doch kein ISS-Ausseneinsatz nur mit Frauen Anzug-Engpass auf der ISS: Weil nicht ausreichend passende Raumanzüge zur Verfügung stehen, kommt ein ursprünglich für Freitag geplanter erster ausschliesslich mit Astronautinnen besetzter Ausseneinsatz an der Internationalen Raumstation nun vorerst nicht zustande.

Das passende Oberteil beim Raumanzug fehlt: US-Astronautin Anne McClain muss am Freitag auf einen Ausseneinsatz im All verzichten. (Bild: KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN)

(sda/dpa)

Bei einem Reparatureinsatz mit ihrem Kollegen Nick Hague in der vergangenen Woche habe Astronautin Anne McClain gemerkt, dass ihr ein Raumanzug-Oberteil in mittlerer Grösse am besten passe, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa in der Nacht zum Dienstag mit. Astronautin Christina Koch benötige auch ein Raumanzug-Oberteil in mittlerer Grösse - davon könne bis Freitag aber nur eines einsatzfähig gemacht werden. Deswegen würden nun Koch und Hague den Ausseneinsatz gemeinsam unternehmen.

Ursprünglich hatten Koch und McClain die ISS am Freitag zum ersten nur von Frauen durchgeführten Ausseneinsatz verlassen sollen. In der Vergangenheit haben zwar bereits zahlreiche Raumfahrerinnen Ausseneinsätze absolviert - einen nur mit Frauen besetzten Einsatz gab es laut Nasa aber bislang noch nie. Die erste Frau auf Ausseneinsatz war 1984 Swetlana Sawizkaja, den Rekord hält Peggy Whitson mit zehn Ausseneinsätzen.