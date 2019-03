Rauchwolke über Houston: Auch am Tag vier keine Entwarnung

Auch am Tag vier nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Tanklager für Ölprodukte in der Nähe von Houston (Texas) kämpft die Feuerwehr weiter gegen Rauch und Flammen. Nach Angaben des betroffenen Unternehmens besteht für die Bevölkerung keine Gefahr.