Räuber in Frankreich brechen Opfer Goldzähne aus dem Mund

Rabiate Räuber haben einem Mann bei einem Überfall in Frankreich nicht nur das Handy abgenommen, sondern auch noch vier Goldzähne ausgebrochen. Der Angriff spielte sich laut Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag in Aubervilliers nördlich von Paris ab.